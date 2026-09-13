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Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом

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Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
  • Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724894
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
214

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом

Картридж Cactus CS-PFI121M — это совместимый неоригинальный чернильный блок для цветной секции плоттеров Canon серии imagePROGRAF TM. Он заменяет оригинальный расходный материал Canon PFI-121M, существенно снижая себестоимость производства проектной, архитектурной и рекламной графики. Качественная формула пигментных чернил обеспечивает стабильную работу дюз печатающей головки. Картридж поставляется со встроенным совместимым электронным чипом для полноценного программного контроля уровня

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PFI121M — это совместимый неоригинальный чернильный блок для цветной секции плоттеров Canon серии imagePROGRAF TM. Он заменяет оригинальный расходный материал Canon PFI-121M, существенно снижая себестоимость производства проектной, архитектурной и рекламной графики. Качественная формула пигментных чернил обеспечивает стабильную работу дюз печатающей головки. Картридж поставляется со встроенным совместимым электронным чипом для полноценного программного контроля уровня
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PFI121M PFI-121 M пурп.пигм. (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 с чипом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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