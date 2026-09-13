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Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355

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Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724892
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355

Картридж Cactus CS-PFI321M — это совместимый неоригинальный чернильный бак повышенной емкости (300 мл) для цветной секции плоттеров Canon серии imagePROGRAF TM. Он разработан для экономичной и бесперебойной печати чертежей, географических карт, презентаций и плакатов. Стабильный пигментный состав не забивает дюзы печатающей головки, а встроенный совместимый чип гарантирует корректное распознавание картриджа плоттером и точную индикацию уровня чернил.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PFI321M — это совместимый неоригинальный чернильный бак повышенной емкости (300 мл) для цветной секции плоттеров Canon серии imagePROGRAF TM. Он разработан для экономичной и бесперебойной печати чертежей, географических карт, презентаций и плакатов. Стабильный пигментный состав не забивает дюзы печатающей головки, а встроенный совместимый чип гарантирует корректное распознавание картриджа плоттером и точную индикацию уровня чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PFI321M пурп.пигм. (300мл) для Canon imagePROGRAF TM-250/255/350/355 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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