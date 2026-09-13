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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
930
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724891
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Описание товара Струйный картридж NV Print 45 (NV-51645AE) Black для HP (44 мл)
Струйный картридж NV Print NVP 45 Black для HP предлагает надежное и экономичное решение для печати. Совместимость с устройствами HP обеспечивает легкую интеграцию и стабильную работу, что делает его идеальным выбором для пользователей, ценящих качество и удобство. Черный цвет картриджа позволяет создавать четкие и насыщенные отпечатки, подходящие как для текстовых документов, так и для графики. Емкость 44 мл гарантирует длительный срок службы без необходимости частой замены, что способствует снижению эксплуатационных затрат. Отсутствие чипа упрощает установку и использование, а компактные габариты 140x80x25 мм позволяют легко хранить картридж. Изготовленный из прочного пластика, он обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации.
Струйный картридж NV Print NVP 45 Black для HP предлагает надежное и экономичное решение для печати. Совместимость с устройствами HP обеспечивает легкую интеграцию и стабильную работу, что делает его идеальным выбором для пользователей, ценящих качество и удобство. Черный цвет картриджа позволяет создавать четкие и насыщенные отпечатки, подходящие как для текстовых документов, так и для графики. Емкость 44 мл гарантирует длительный срок службы без необходимости частой замены, что способствует снижению эксплуатационных затрат. Отсутствие чипа упрощает установку и использование, а компактные габариты 140x80x25 мм позволяют легко хранить картридж. Изготовленный из прочного пластика, он обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации.
Струйный картридж NV Print 45 (NV-51645AE) Black для HP (44 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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