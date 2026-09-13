Top.Mail.Ru
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 1
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 2
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 3
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 4
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 5
Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
  • Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 1
  • Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 2
  • Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 3
  • Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 4
  • Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 5
  • Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724890
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл)

Картридж NV Print 78 (№78) — это совместимый неоригинальный трехцветный чернильный блок со встроенной печатающей головкой, предназначенный для струйных аппаратов HP прошлых поколений. Конструкция «всё в одном» позволяет полностью обновить дюзы цветной секции при каждой замене картриджа, возвращая высокое качество печати цветных графиков, документов и картинок. Модель конструктивно не требует электронного чипа и сразу готова к работе после удаления защитной ленты с сопел.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
560
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 78 (№78) — это совместимый неоригинальный трехцветный чернильный блок со встроенной печатающей головкой, предназначенный для струйных аппаратов HP прошлых поколений. Конструкция «всё в одном» позволяет полностью обновить дюзы цветной секции при каждой замене картриджа, возвращая высокое качество печати цветных графиков, документов и картинок. Модель конструктивно не требует электронного чипа и сразу готова к работе после удаления защитной ленты с сопел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 78 (NV-C6578D) Color для HP (19 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...