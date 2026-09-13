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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724880
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Описание товара Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6704E, совместимый), Yellow (1000 мл)
Картридж NV Print NV-S-6704E — это совместимый неоригинальный чернильный блок (туба) промышленного объема, разработанный для высокопроизводительных аппаратов Riso ComColor серий 3150/7150/9150. Он выступает надежной и экономичной альтернативой оригинальной краске Riso, позволяя значительно снизить себестоимость полиграфической продукции в мини-типографиях, копицентрах и корпоративных отделах печати. Совместимый состав на масляной основе гарантирует четкость элементов и отсутствие смазывания при потоковой работе оборудования на максимальных скоростях, а установленный чип обеспечивает корректное распознавание тубы системой.
Картридж NV Print NV-S-6704E — это совместимый неоригинальный чернильный блок (туба) промышленного объема, разработанный для высокопроизводительных аппаратов Riso ComColor серий 3150/7150/9150. Он выступает надежной и экономичной альтернативой оригинальной краске Riso, позволяя значительно снизить себестоимость полиграфической продукции в мини-типографиях, копицентрах и корпоративных отделах печати. Совместимый состав на масляной основе гарантирует четкость элементов и отсутствие смазывания при потоковой работе оборудования на максимальных скоростях, а установленный чип обеспечивает корректное распознавание тубы системой.
Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6704E, совместимый), Yellow (1000 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Картридж NV Print для Riso ComColor 7150/9150/3150 (NV-S-6704E, совместимый), Yellow (1000 мл)