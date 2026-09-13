Картридж NV Print для Riso ComColor 7050/9050/3050 (NV-S-6303E, совместимый), Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х11х6
Вес, кг.
1.17
Описание товара Картридж NV Print для Riso ComColor 7050/9050/3050 (NV-S-6303E, совместимый), Yellow
Картридж NV Print NV-S-6303E представляет собой совместимую неоригинальную чернильную тубу промышленного объема, созданную для желтого канала высокопроизводительных систем Riso ComColor серий 3050/7050/9050. Он служит надежным и экономичным аналогом оригинальной краски, позволяя коммерческим типографиям, копировальным центрам и крупным офисам радикально снизить себестоимость каждого оттиска при потоковом выпуске полиграфии. Чернила на масляной основе гарантируют сочные оттенки на высокой скорости работы оборудования, а встроенный чип обеспечивает корректное распознавание тубы устройством.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Картридж NV Print NV-S-6303E представляет собой совместимую неоригинальную чернильную тубу промышленного объема, созданную для желтого канала высокопроизводительных систем Riso ComColor серий 3050/7050/9050. Он служит надежным и экономичным аналогом оригинальной краски, позволяя коммерческим типографиям, копировальным центрам и крупным офисам радикально снизить себестоимость каждого оттиска при потоковом выпуске полиграфии. Чернила на масляной основе гарантируют сочные оттенки на высокой скорости работы оборудования, а встроенный чип обеспечивает корректное распознавание тубы устройством.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж NV Print для Riso ComColor 7050/9050/3050 (NV-S-6303E, совместимый), Yellow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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