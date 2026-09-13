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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Riso
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724873
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Описание товара Картридж NV Print для Riso ComColor 7050/9050/3050 (NV-S-6300E, совместимый), Black
Картридж NV Print NV-S-6300E — это совместимая чернильная туба промышленного объема для главного монохромного канала высокопроизводительных систем Riso ComColor серий 3050/7050/9050. Он служит высококачественным и бюджетным аналогом оригинальной краски, позволяя коммерческим типографиям, крупным копицентрам и архивным отделам значительно снизить затраты на повседневное тиражирование документации. Пигмент на масляной основе гарантирует высокую контрастность и четкость шрифтов на максимальной скорости работы печатной машины. Туба снабжена совместимым электронным чипом для бесперебойного распознавания устройством.
Картридж NV Print NV-S-6300E — это совместимая чернильная туба промышленного объема для главного монохромного канала высокопроизводительных систем Riso ComColor серий 3050/7050/9050. Он служит высококачественным и бюджетным аналогом оригинальной краски, позволяя коммерческим типографиям, крупным копицентрам и архивным отделам значительно снизить затраты на повседневное тиражирование документации. Пигмент на масляной основе гарантирует высокую контрастность и четкость шрифтов на максимальной скорости работы печатной машины. Туба снабжена совместимым электронным чипом для бесперебойного распознавания устройством.
Картридж NV Print для Riso ComColor 7050/9050/3050 (NV-S-6300E, совместимый), Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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