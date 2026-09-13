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Струйный картридж NV Print 976YC (NV-L0S30YC) Magenta для HP PageWide P55250/P57750dw MFP Managed (16000 стр) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 976YC (NV-L0S30YC) Magenta для HP PageWide P55250/P57750dw MFP Managed (16000 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print 976YC (NV-L0S30YC) Magenta для HP PageWide P55250/P57750dw MFP Managed (16000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
16000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724871
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
16000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х5
Вес, г.
390

Описание товара Струйный картридж NV Print 976YC (NV-L0S30YC) Magenta для HP PageWide P55250/P57750dw MFP Managed (16000 стр) совместимый

Картридж NV Print 976YC — это совместимый неоригинальный чернильный блок экстра-повышенной емкости, созданный для скоростных офисных систем HP, работающих по технологии неподвижной печатной головы PageWide. Заправлен высокосортным быстросохнущим пигментом, который гарантирует яркие оттенки и не деформирует бумагу даже при максимальной скорости вывода страниц. Поставляется с установленным электронным чипом для полноценной интеграции с программным мониторингом МФУ.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 976YC (NV-L0S30YC) Magenta для HP PageWide P55250/P57750dw MFP Managed (16000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
16000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 976YC — это совместимый неоригинальный чернильный блок экстра-повышенной емкости, созданный для скоростных офисных систем HP, работающих по технологии неподвижной печатной головы PageWide. Заправлен высокосортным быстросохнущим пигментом, который гарантирует яркие оттенки и не деформирует бумагу даже при максимальной скорости вывода страниц. Поставляется с установленным электронным чипом для полноценной интеграции с программным мониторингом МФУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 976YC (NV-L0S30YC) Magenta для HP PageWide P55250/P57750dw MFP Managed (16000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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