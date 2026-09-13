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Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724866
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый

Струйный картридж NV Print NVP 963XL Magenta представляет собой надежное решение для печати на устройствах HP OfficeJetPro 9010 и 9020. Благодаря совместимости с указанными моделями принтеров, этот картридж обеспечивает стабильную и качественную печать. Объем картриджа составляет 26 мл, что позволяет выполнять значительное количество печатных задач без необходимости частой замены. Пурпурный цвет чернил способствует созданию ярких и насыщенных изображений, что особенно важно для документов и презентаций. Изготовленный из пластика, картридж отличается прочностью и долговечностью. Компактные размеры 110x55x20 мм делают его удобным для хранения и установки. Отсутствие чипа упрощает процесс установки и использования.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж NV Print NVP 963XL Magenta представляет собой надежное решение для печати на устройствах HP OfficeJetPro 9010 и 9020. Благодаря совместимости с указанными моделями принтеров, этот картридж обеспечивает стабильную и качественную печать. Объем картриджа составляет 26 мл, что позволяет выполнять значительное количество печатных задач без необходимости частой замены. Пурпурный цвет чернил способствует созданию ярких и насыщенных изображений, что особенно важно для документов и презентаций. Изготовленный из пластика, картридж отличается прочностью и долговечностью. Компактные размеры 110x55x20 мм делают его удобным для хранения и установки. Отсутствие чипа упрощает процесс установки и использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 963XL (NV-3JA28AE) Magenta для HP OfficeJetPro 9010/9020 (26 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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