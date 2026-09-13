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Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM997A) Matte Black для HP DesignJet T7100 / T7200 (775 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM997A) Matte Black для HP DesignJet T7100 / T7200 (775 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM997A) Matte Black для HP DesignJet T7100 / T7200 (775 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724864
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х11х6
Вес, кг.
1.01

Описание товара Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM997A) Matte Black для HP DesignJet T7100 / T7200 (775 мл) совместимый

Картридж NV Print 761 (NV-CM997A) представляет собой совместимый неоригинальный чернильный бак максимальной емкости, созданный для главной матово-черной секции инженерных систем HP DesignJet. Является эффективным решением для проектных институтов, типографий и строительных компаний, позволяя кардинально снизить себестоимость вывода конструкторской и архитектурной документации. Укомплектован качественным пигментным красителем и совместимым чипом, который стабильно распознается плоттером для контроля расхода чернил.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM997A) Matte Black для HP DesignJet T7100 / T7200 (775 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 761 (NV-CM997A) представляет собой совместимый неоригинальный чернильный бак максимальной емкости, созданный для главной матово-черной секции инженерных систем HP DesignJet. Является эффективным решением для проектных институтов, типографий и строительных компаний, позволяя кардинально снизить себестоимость вывода конструкторской и архитектурной документации. Укомплектован качественным пигментным красителем и совместимым чипом, который стабильно распознается плоттером для контроля расхода чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM997A) Matte Black для HP DesignJet T7100 / T7200 (775 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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