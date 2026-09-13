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Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM995A) Gray для HP DesignJet T7100 / T7200 (400 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM995A) Gray для HP DesignJet T7100 / T7200 (400 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM995A) Gray для HP DesignJet T7100 / T7200 (400 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724862
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
590

Описание товара Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM995A) Gray для HP DesignJet T7100 / T7200 (400 мл) совместимый

Картридж NV Print 761 (NV-CM995A) — это совместимый неоригинальный чернильный бак повышенной емкости, созданный для серого канала полиграфических и инженерных систем HP DesignJet. Служит экономичной заменой оригинальным расходным материалам, помогая существенно снизить стоимость печати технической документации, архитектурных проектов, ГИС-карт и монохромной графики. Заводской состав чернил гарантирует стабильную работу дюз печатающей головки, а встроенный совместимый чип обеспечивает корректное распознавание картриджа кареткой плоттера.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM995A) Gray для HP DesignJet T7100 / T7200 (400 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 761 (NV-CM995A) — это совместимый неоригинальный чернильный бак повышенной емкости, созданный для серого канала полиграфических и инженерных систем HP DesignJet. Служит экономичной заменой оригинальным расходным материалам, помогая существенно снизить стоимость печати технической документации, архитектурных проектов, ГИС-карт и монохромной графики. Заводской состав чернил гарантирует стабильную работу дюз печатающей головки, а встроенный совместимый чип обеспечивает корректное распознавание картриджа кареткой плоттера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 761 (NV-CM995A) Gray для HP DesignJet T7100 / T7200 (400 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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