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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9453A) Magenta для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9453A) Magenta для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9453A) Magenta для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724859
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9453A) Magenta для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый

NV Print 70 (NV-C9453A) представляет собой качественный совместимый картридж (аналог оригинального HP 70 Magenta). Предназначен для использования в профессиональных плоттерах для интерьерной, инженерной, рекламной и фотопечати. Водорастворимые чернила гарантируют яркую и сочную цветопередачу, правильное отображение градиентов и полутонов, а также бережное отношение к дюзам печатающей головки плоттера. Модель поставляется в готовом к установке виде и снабжена совместимым чипом для автоматического распознавания печатающим устройством.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9453A) Magenta для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 70 (NV-C9453A) представляет собой качественный совместимый картридж (аналог оригинального HP 70 Magenta). Предназначен для использования в профессиональных плоттерах для интерьерной, инженерной, рекламной и фотопечати. Водорастворимые чернила гарантируют яркую и сочную цветопередачу, правильное отображение градиентов и полутонов, а также бережное отношение к дюзам печатающей головки плоттера. Модель поставляется в готовом к установке виде и снабжена совместимым чипом для автоматического распознавания печатающим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 70 (NV-C9453A) Magenta для HP DesignJet Z2100/Z3100/Z3200/Z5200/Z5400 (130 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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