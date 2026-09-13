Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
300
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый
Картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) является качественным совместимым аналогом оригинального трехцветного картриджа HP 651 Color. Устройство объединяет в одном корпусе три цвета (Cyan, Magenta, Yellow) и оснащено встроенной печатающей головкой, что позволяет полностью обновлять печатный узел при каждой замене картриджа. Использование водорастворимых чернил гарантирует получение сочных, ярких фотографий и корректное смешивание оттенков при повседневной домашней или офисной печати документов. Наличие чипа обеспечивает беспрепятственное распознавание картриджа принтером.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
300
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) является качественным совместимым аналогом оригинального трехцветного картриджа HP 651 Color. Устройство объединяет в одном корпусе три цвета (Cyan, Magenta, Yellow) и оснащено встроенной печатающей головкой, что позволяет полностью обновлять печатный узел при каждой замене картриджа. Использование водорастворимых чернил гарантирует получение сочных, ярких фотографий и корректное смешивание оттенков при повседневной домашней или офисной печати документов. Наличие чипа обеспечивает беспрепятственное распознавание картриджа принтером.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Струйный картридж NV Print 651 (NV-C2P11AE) Color для HP DJA 5575/5645, OJ 252/ 202 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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