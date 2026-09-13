Top.Mail.Ru
Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ102AE) Color для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ102AE) Color для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ102AE) Color для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724852
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ102AE) Color для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый

NV Print 650 (NV-CZ102AE) — это доступный совместимый аналог оригинального цветного картриджа HP 650 Color. Модель оснащена встроенной печатающей головкой, благодаря чему качество печати полностью обновляется при каждой замене блока. Высококачественные водорастворимые чернила обеспечивают правильное смешивание цветов, насыщенную графику, плавные полутона и реалистичную печать фотографий на глянцевой или матовой бумаге. Картридж поставляется готовым к работе, без проблем распознается принтером и оптимально подходит для домашнего использования или учебных задач.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ102AE) Color для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
NV Print 650 (NV-CZ102AE) — это доступный совместимый аналог оригинального цветного картриджа HP 650 Color. Модель оснащена встроенной печатающей головкой, благодаря чему качество печати полностью обновляется при каждой замене блока. Высококачественные водорастворимые чернила обеспечивают правильное смешивание цветов, насыщенную графику, плавные полутона и реалистичную печать фотографий на глянцевой или матовой бумаге. Картридж поставляется готовым к работе, без проблем распознается принтером и оптимально подходит для домашнего использования или учебных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 650 (NV-CZ102AE) Color для HP DJ 1015/2515/3515/4515 (18 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...