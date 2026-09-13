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Струйный картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) Color для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) Color для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) Color для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724850
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) Color для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый

Картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) — экономичный и высокоемкий совместимый аналог оригинального цветного картриджа HP 135. Поскольку в конструкции предусмотрена встроенная печатающая головка, замена картриджа фактически обновляет ключевой узел печати, мгновенно устраняя проблемы с полосами или засохшими дюзами принтера. Сбалансированная формула водорастворимых чернил гарантирует сочные цвета, плавные градиенты на фотобумаге и отличную цветопередачу при распечатке документов, презентаций и любительских снимков.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) Color для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) — экономичный и высокоемкий совместимый аналог оригинального цветного картриджа HP 135. Поскольку в конструкции предусмотрена встроенная печатающая головка, замена картриджа фактически обновляет ключевой узел печати, мгновенно устраняя проблемы с полосами или засохшими дюзами принтера. Сбалансированная формула водорастворимых чернил гарантирует сочные цвета, плавные градиенты на фотобумаге и отличную цветопередачу при распечатке документов, презентаций и любительских снимков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 135 (NV-C8766HE) Color для HP DJ 5743/6943, OJ 6313 (21мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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