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Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4838A) Yellow для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4838A) Yellow для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4838A) Yellow для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724846
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2550
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4838A) Yellow для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый

Картридж NV Print 11 (NV-C4838A) является доступным совместимым аналогом оригинального блока HP 11 Yellow. Устройство представляет собой чернильницу высокой емкости без встроенных дюз (печатная головка HP 11 в данных принтерах устанавливается отдельно). Высококачественные водные чернила обеспечивают правильный баланс желтого оттенка, сочную цветопередачу графики и документов, а также стабильное прохождение через капиллярную систему принтера. Картридж оснащен совместимым чипом, полностью готов к установке и оптимально подходит для больших объемов офисной или инженерной печати

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4838A) Yellow для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2550
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 11 (NV-C4838A) является доступным совместимым аналогом оригинального блока HP 11 Yellow. Устройство представляет собой чернильницу высокой емкости без встроенных дюз (печатная головка HP 11 в данных принтерах устанавливается отдельно). Высококачественные водные чернила обеспечивают правильный баланс желтого оттенка, сочную цветопередачу графики и документов, а также стабильное прохождение через капиллярную систему принтера. Картридж оснащен совместимым чипом, полностью готов к установке и оптимально подходит для больших объемов офисной или инженерной печати
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4838A) Yellow для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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