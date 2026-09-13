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Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4837A) Magenta для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4837A) Magenta для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4837A) Magenta для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724845
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4837A) Magenta для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый

Картридж NV Print 11 (NV-C4837A) является качественным и доступным совместимым аналогом оригинального блока HP 11 Magenta. Корпус представляет собой чистую чернильницу без встроенных дюз (печатная головка в совместимых принтерах меняется отдельно). Внутренний состав на водной основе гарантирует правильную цветопередачу пурпурных оттенков, плавность градиентов при цветной печати и свободное прохождение через капиллярную систему печатающей техники. Картридж оснащен совместимым чипом для автоматического определения принтером и готов к установке сразу после распаковки

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4837A) Magenta для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 11 (NV-C4837A) является качественным и доступным совместимым аналогом оригинального блока HP 11 Magenta. Корпус представляет собой чистую чернильницу без встроенных дюз (печатная головка в совместимых принтерах меняется отдельно). Внутренний состав на водной основе гарантирует правильную цветопередачу пурпурных оттенков, плавность градиентов при цветной печати и свободное прохождение через капиллярную систему печатающей техники. Картридж оснащен совместимым чипом для автоматического определения принтером и готов к установке сразу после распаковки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 11 (NV-C4837A) Magenta для HP BIJ 1000/1100/1200/2200 (28мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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