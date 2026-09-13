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Струйный картридж NV Print 981A (NV-J3M68A) Cyan для HP PageWide 556/586 (100 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 981A (NV-J3M68A) Cyan для HP PageWide 556/586 (100 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 981A (NV-J3M68A) Cyan для HP PageWide 556/586 (100 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724840
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х5
Вес, г.
300

Описание товара Струйный картридж NV Print 981A (NV-J3M68A) Cyan для HP PageWide 556/586 (100 мл) совместимый

Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 981A (NV-J3M68A) Cyan для HP PageWide 556/586 (100 мл) совместимый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 981A (NV-J3M68A) Cyan для HP PageWide 556/586 (100 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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