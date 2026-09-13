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Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый

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Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
7000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724838
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
7000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х3
Вес, г.
190

Описание товара Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый

Струйный картридж NV Print 973X Yellow представляет собой надежное решение для печати в устройствах HP PageWide 352dw и 377dw. Этот картридж обеспечивает высокую производительность, позволяя напечатать до 7000 страниц, что делает его экономически выгодным выбором для офисов с большими объемами печати. Совместимость с принтерами HP гарантирует стабильную работу и качественные отпечатки. Картридж выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность. Компактные размеры 220x50x30 мм позволяют легко устанавливать и заменять его в принтере. Отсутствие чипа делает его более доступным по цене, сохраняя при этом все функциональные возможности.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
7000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж NV Print 973X Yellow представляет собой надежное решение для печати в устройствах HP PageWide 352dw и 377dw. Этот картридж обеспечивает высокую производительность, позволяя напечатать до 7000 страниц, что делает его экономически выгодным выбором для офисов с большими объемами печати. Совместимость с принтерами HP гарантирует стабильную работу и качественные отпечатки. Картридж выполнен из прочного пластика, что обеспечивает его долговечность. Компактные размеры 220x50x30 мм позволяют легко устанавливать и заменять его в принтере. Отсутствие чипа делает его более доступным по цене, сохраняя при этом все функциональные возможности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 973X (NV-F6T83AE ) Yellow для HP PageWide 352dw/377dw/Pro 452d/477/552/577/Managed P55250dw/ P57750dw (7000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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