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Струйный картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) Black для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (2000 стр) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) Black для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (2000 стр) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724832
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
110

Описание товара Струйный картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) Black для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (2000 стр) совместимый

Картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) — это экономичный совместимый аналог оригинальных черных картриджей HP 953XL и HP 957XL повышенной емкости. Он представляет собой раздельную чернильницу увеличенного объема без встроенной печатающей головки. Модель создана специально для больших объемов коммерческого документооборота в офисе. Пигментный состав гарантирует профессиональное качество текстовых документов — шрифты остаются четкими и не расплываются. Корпус устройства оснащен стабильно работающим совместимым чипом, что позволяет принтеру корректно распознавать картридж и отслеживать уровень расхода чернил

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) Black для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (2000 стр) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
2000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) — это экономичный совместимый аналог оригинальных черных картриджей HP 953XL и HP 957XL повышенной емкости. Он представляет собой раздельную чернильницу увеличенного объема без встроенной печатающей головки. Модель создана специально для больших объемов коммерческого документооборота в офисе. Пигментный состав гарантирует профессиональное качество текстовых документов — шрифты остаются четкими и не расплываются. Корпус устройства оснащен стабильно работающим совместимым чипом, что позволяет принтеру корректно распознавать картридж и отслеживать уровень расхода чернил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 953(957)XLBK (NV-L0S70AE) Black для HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8720, 8725, 8730 (2000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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