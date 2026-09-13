Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
75
Описание товара Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый
Картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 932XL. Он оптимально подходит для больших объемов повседневного документооборота в малом офисе или дома. Качественный пигментный состав обеспечивает глубокий черный цвет и профессиональное качество текстовых документов, сопоставимое с лазерной печатью. Корпус картриджа полностью повторяет форму оригинального блока и оснащен совместимым чипом для стабильной синхронизации с принтером и корректного контроля уровня чернил.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 932XL. Он оптимально подходит для больших объемов повседневного документооборота в малом офисе или дома. Качественный пигментный состав обеспечивает глубокий черный цвет и профессиональное качество текстовых документов, сопоставимое с лазерной печатью. Корпус картриджа полностью повторяет форму оригинального блока и оснащен совместимым чипом для стабильной синхронизации с принтером и корректного контроля уровня чернил.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 932XLBK (NV-CN053AE) Black для HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 (1000 стр) совместимый