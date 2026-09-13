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Струйный картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) Cyan для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (13 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) Cyan для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (13 мл) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724824
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х2
Вес, г.
45

Описание товара Струйный картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) Cyan для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (13 мл) совместимый

Картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального голубого картриджа HP 920/920XL. Он разработан для повседневной печати цветных документов, презентаций, графиков и учебных материалов. Сбалансированный состав водорастворимых чернил гарантирует сочные, насыщенные оттенки и ровную заливку бумаги без полос. Корпус картриджа в точности повторяет геометрию оригинального блока, легко устанавливается в каретку принтера и оснащен чипом для автоматического распознавания печатающим устройством.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) Cyan для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (13 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального голубого картриджа HP 920/920XL. Он разработан для повседневной печати цветных документов, презентаций, графиков и учебных материалов. Сбалансированный состав водорастворимых чернил гарантирует сочные, насыщенные оттенки и ровную заливку бумаги без полос. Корпус картриджа в точности повторяет геометрию оригинального блока, легко устанавливается в каретку принтера и оснащен чипом для автоматического распознавания печатающим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) Cyan для HP OfficeJet 6000/6500/7000/7500 (13 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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