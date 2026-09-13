Струйный картридж NV Print 913A (NV-L0R95AE) Black для HP PageWide 352dw/377dw (3500 стр) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724823
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х3
Вес, г.
135
Описание товара Струйный картридж NV Print 913A (NV-L0R95AE) Black для HP PageWide 352dw/377dw (3500 стр) совместимый
Картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального голубого картриджа HP 920/920XL. Он разработан для повседневной печати цветных документов, презентаций, графиков и учебных материалов. Сбалансированный состав водорастворимых чернил гарантирует сочные, насыщенные оттенки и ровную заливку бумаги без полос. Корпус картриджа в точности повторяет геометрию оригинального блока, легко устанавливается в каретку принтера и оснащен чипом для автоматического распознавания печатающим устройством.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
700
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж NV Print 920 (NV-CD972AE) является надежным и экономичным совместимым аналогом оригинального голубого картриджа HP 920/920XL. Он разработан для повседневной печати цветных документов, презентаций, графиков и учебных материалов. Сбалансированный состав водорастворимых чернил гарантирует сочные, насыщенные оттенки и ровную заливку бумаги без полос. Корпус картриджа в точности повторяет геометрию оригинального блока, легко устанавливается в каретку принтера и оснащен чипом для автоматического распознавания печатающим устройством.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Струйный картридж NV Print 913A (NV-L0R95AE) Black для HP PageWide 352dw/377dw (3500 стр) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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