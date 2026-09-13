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Струйный картридж NV Print 82 (NV-CH565A) Black для HP DesignJet 510/800 (69 мл) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 82 (NV-CH565A) Black для HP DesignJet 510/800 (69 мл)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724819
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
115

Описание товара Струйный картридж NV Print 82 (NV-CH565A) Black для HP DesignJet 510/800 (69 мл)

Картридж NV Print 82 (NV-CH565A) является доступным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 82 Black. Модель незаменима при печати проектной документации, чертежей (CAD/GIS), графиков и интерьерных постеров. Пигментный состав гарантирует высокую контрастность тонких линий, глубокий черный цвет и профессиональное качество отпечатков. Конструкция блока полностью соответствует заводскому посадочному месту плоттера, а интегрированный чип позволяет устройству корректно определять картридж и отслеживать уровень расхода краски

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 82 (NV-CH565A) Black для HP DesignJet 510/800 (69 мл)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 82 (NV-CH565A) является доступным совместимым аналогом оригинального черного картриджа HP 82 Black. Модель незаменима при печати проектной документации, чертежей (CAD/GIS), графиков и интерьерных постеров. Пигментный состав гарантирует высокую контрастность тонких линий, глубокий черный цвет и профессиональное качество отпечатков. Конструкция блока полностью соответствует заводскому посадочному месту плоттера, а интегрированный чип позволяет устройству корректно определять картридж и отслеживать уровень расхода краски
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 82 (NV-CH565A) Black для HP DesignJet 510/800 (69 мл) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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