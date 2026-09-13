Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый
Картридж NV Print 80 (NV-C4871A) представляет собой высокопроизводительный совместимый аналог оригинального черного картриджа HP 80 Black. Он разработан для коммерческой и инженерной потоковой печати крупноформатных документов, архитектурных проектов, ГИС-карт и чертежей. Качественная пигментная основа обеспечивает мгновенное высыхание отпечатков и профессиональную четкость тонких графических элементов. Объем в 400 мл позволяет выполнять масштабные печатные сессии без частых остановок оборудования на обслуживание. Конструкция резервуара адаптирована под модульную систему подачи чернил плоттера для бесперебойной капиллярной подачи.
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