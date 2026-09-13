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Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724815
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х8
Вес, г.
600

Описание товара Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый

Картридж NV Print 80 (NV-C4871A) представляет собой высокопроизводительный совместимый аналог оригинального черного картриджа HP 80 Black. Он разработан для коммерческой и инженерной потоковой печати крупноформатных документов, архитектурных проектов, ГИС-карт и чертежей. Качественная пигментная основа обеспечивает мгновенное высыхание отпечатков и профессиональную четкость тонких графических элементов. Объем в 400 мл позволяет выполнять масштабные печатные сессии без частых остановок оборудования на обслуживание. Конструкция резервуара адаптирована под модульную систему подачи чернил плоттера для бесперебойной капиллярной подачи.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 80 (NV-C4871A) представляет собой высокопроизводительный совместимый аналог оригинального черного картриджа HP 80 Black. Он разработан для коммерческой и инженерной потоковой печати крупноформатных документов, архитектурных проектов, ГИС-карт и чертежей. Качественная пигментная основа обеспечивает мгновенное высыхание отпечатков и профессиональную четкость тонких графических элементов. Объем в 400 мл позволяет выполнять масштабные печатные сессии без частых остановок оборудования на обслуживание. Конструкция резервуара адаптирована под модульную систему подачи чернил плоттера для бесперебойной капиллярной подачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4871A) Black для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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