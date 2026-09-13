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Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4848A) Yellow для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4848A) Yellow для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724814
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х8
Вес, г.
600

Описание товара Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4848A) Yellow для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый

Картридж NV Print 80 (NV-C4848A) является качественным совместимым аналогом оригинального желтого картриджа HP 80 (175 мл). Он предназначен для профессионального вывода архитектурных и инженерных проектов (CAD/GIS), географических карт, схем и рекламных постеров. Сбалансированная формула водорастворимых чернил гарантирует получение сочных и чистых оттенков желтого, ровное покрытие без полос и безопасное прохождение красителя через сложную капиллярную систему подачи плоттера. Корпус блока снабжен совместимым чипом для автоматической синхронизации с устройством.

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4848A) Yellow для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж NV Print 80 (NV-C4848A) является качественным совместимым аналогом оригинального желтого картриджа HP 80 (175 мл). Он предназначен для профессионального вывода архитектурных и инженерных проектов (CAD/GIS), географических карт, схем и рекламных постеров. Сбалансированная формула водорастворимых чернил гарантирует получение сочных и чистых оттенков желтого, ровное покрытие без полос и безопасное прохождение красителя через сложную капиллярную систему подачи плоттера. Корпус блока снабжен совместимым чипом для автоматической синхронизации с устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4848A) Yellow для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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