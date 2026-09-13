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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724813
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Описание товара Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4847A) Magenta для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print 80 Magenta разработан для использования с принтерами HP DesignJet 1050c и 1055cm, обеспечивая высокое качество печати. Обладая емкостью 400 мл, он позволяет печатать значительное количество страниц без необходимости частой замены, что делает его экономичным решением для пользователей с большими объемами печати. Картридж выполнен из прочного пластика, что гарантирует его долговечность и надежность. Отсутствие чипа упрощает процесс установки и использования. Совместимость с популярными моделями принтеров HP делает этот картридж универсальным выбором для офисов и домашних пользователей, стремящихся к оптимальному соотношению цены и качества. Габариты картриджа позволяют легко хранить его до момента использования.
Струйный картридж NV Print 80 Magenta разработан для использования с принтерами HP DesignJet 1050c и 1055cm, обеспечивая высокое качество печати. Обладая емкостью 400 мл, он позволяет печатать значительное количество страниц без необходимости частой замены, что делает его экономичным решением для пользователей с большими объемами печати. Картридж выполнен из прочного пластика, что гарантирует его долговечность и надежность. Отсутствие чипа упрощает процесс установки и использования. Совместимость с популярными моделями принтеров HP делает этот картридж универсальным выбором для офисов и домашних пользователей, стремящихся к оптимальному соотношению цены и качества. Габариты картриджа позволяют легко хранить его до момента использования.
Струйный картридж NV Print 80 (NV-C4847A) Magenta для HP DesignJet 1050c, 1055cm (400 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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