Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V72A) Gray для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V72A) Gray для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый
Картридж NV Print 730 (NV-P2V72A) представляет собой высококачественный совместимый аналог оригинального серого картриджа HP 70 Gray объемом 300 мл. Продукт специально разработан для высокопроизводительных плоттеров, задействованных в сфере картографии, профессионального проектирования (CAD/GIS), архитектурного дизайна и интерьерной печати. Добавление серого оттенка позволяет добиться идеальной прорисовки полутонов, плавных монохромных градиентов и высокой четкости мелких деталей, чертежных линий или карт. Модель поставляется в готовом к установке виде и снабжена совместимым чипом для автоматического распознавания печатающим устройством
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