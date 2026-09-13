Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V71A) Matte Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V71A) Matte Black для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый
Струйный картридж NV Print 730 Matte Black предназначен для использования с принтерами HP DesignJet T1700, T1600 и T2600. Он обеспечивает высококачественную печать благодаря струйной технологии, что делает его идеальным выбором для профессиональных задач. Картридж имеет емкость 300 мл, что позволяет выполнять большие объемы печати без частой замены расходного материала. Совместимость с принтерами HP гарантирует надежную работу и стабильное качество печати. Изготовленный из прочного пластика, картридж отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Компактные размеры 210x110x35 мм позволяют легко устанавливать и заменять картридж в принтере.
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