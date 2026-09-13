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Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V70A) Yellow для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V70A) Yellow для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый

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Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V70A) Yellow для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724808
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
450

Описание товара Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V70A) Yellow для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый

Совместимый картридж NV Print 730 (артикул NV-P2V70A) желтого цвета (Yellow) разработан для широкоформатных инженерных плоттеров HP DesignJet серий T1600, T1700 и T2600. Как и вся серия, поставляется без электронного чипа, поэтому перед использованием нужно переставить рабочий чип с оригинального израсходованного картриджа

Отзывы о товаре Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V70A) Yellow для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый картридж NV Print 730 (артикул NV-P2V70A) желтого цвета (Yellow) разработан для широкоформатных инженерных плоттеров HP DesignJet серий T1600, T1700 и T2600. Как и вся серия, поставляется без электронного чипа, поэтому перед использованием нужно переставить рабочий чип с оригинального израсходованного картриджа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струйный картридж NV Print 730 (NV-P2V70A) Yellow для HP DesignJet T1700, T1600, T2600 (300 мл) совместимый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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