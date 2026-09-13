Картридж HP 953XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge (F6U16A)
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х2
Вес, г.
65
Описание товара Картридж HP 953XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge (F6U16A)
HP 953XL High Yield Cyan (F6U16A) — это подлинный оригинальный картридж (OEM), выпущенный заводом-производителем печатающей техники. Блок представляет собой раздельную чернильницу со встроенным интеллектуальным чипом. Картридж разработан специально для офисной эксплуатации с интенсивными нагрузками. Использование оригинального пигмента защищает печатающие сопла оборудования от забивания, обеспечивает идеальную цветопередачу бизнес-графики и продлевает общий срок службы МФУ. Увеличенный объем XL позволяет реже производить замену расходных материалов в принтере
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1600
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
HP 953XL High Yield Cyan (F6U16A) — это подлинный оригинальный картридж (OEM), выпущенный заводом-производителем печатающей техники. Блок представляет собой раздельную чернильницу со встроенным интеллектуальным чипом. Картридж разработан специально для офисной эксплуатации с интенсивными нагрузками. Использование оригинального пигмента защищает печатающие сопла оборудования от забивания, обеспечивает идеальную цветопередачу бизнес-графики и продлевает общий срок службы МФУ. Увеличенный объем XL позволяет реже производить замену расходных материалов в принтере
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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