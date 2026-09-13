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Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color

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Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
20000
  • Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724721
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х8
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color

Струйный картридж Cactus CS-T0B30A (аналог HP 982X) — это совместимый расходный материал увеличенной емкости, предназначенный для высокопроизводительных принтеров и МФУ серии HP PageWide

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
20000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-T0B30A (аналог HP 982X) — это совместимый расходный материал увеличенной емкости, предназначенный для высокопроизводительных принтеров и МФУ серии HP PageWide
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-T0B30A 982X черный (423мл) для HP PageWide 765dn/780 Enterprise Color - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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