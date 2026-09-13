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Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ

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Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
2500
  • Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724713
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
2500
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ

Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y наполнен пигментированными чернилами, которые обеспечивают яркость голубого, желтого, пурпурного, черного оттенков. Европодвес служит для размещения на торговом оборудовании. Аксессуар предназначен для совместной эксплуатации с принтерами и МФУ Canon различного модельного ряда. Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y подходит получения листовок, плакатов, документов и другой продукции. Тонер не забивает печатающую головку и не провоцирует поломку оборудования. Выполненные копии устойчивы к выцветанию под воздействием солнечных лучей.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
2500
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y наполнен пигментированными чернилами, которые обеспечивают яркость голубого, желтого, пурпурного, черного оттенков. Европодвес служит для размещения на торговом оборудовании. Аксессуар предназначен для совместной эксплуатации с принтерами и МФУ Canon различного модельного ряда. Набор картриджей Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y подходит получения листовок, плакатов, документов и другой продукции. Тонер не забивает печатающую головку и не провоцирует поломку оборудования. Выполненные копии устойчивы к выцветанию под воздействием солнечных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-PGI2400BK/C/M/Y 4цв. набор (135.8мл) для Canon MAXIFY iB4040/ МВ5040/ МВ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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