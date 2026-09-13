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Картридж Cartridge HP G25e EvoMore Black (for HP OfficeJet Pro 8123) (4K0W3PE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cartridge HP G25e EvoMore Black (for HP OfficeJet Pro 8123) (4K0W3PE)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724682
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
87

Описание товара Картридж Cartridge HP G25e EvoMore Black (for HP OfficeJet Pro 8123) (4K0W3PE)

Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.

Отзывы о товаре Картридж Cartridge HP G25e EvoMore Black (for HP OfficeJet Pro 8123) (4K0W3PE)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный расходный материал для струйных принтеров. Гарантирует обеспечение быстрой и четкой печати документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cartridge HP G25e EvoMore Black (for HP OfficeJet Pro 8123) (4K0W3PE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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