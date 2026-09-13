Картридж EPSON C13S020689 PJIC7 Light Cyan Discproducer Ink PP-100 (C13S020689)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724663
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
голубой
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
10х4х3
Вес, г.
80
Описание товара Картридж EPSON C13S020689 PJIC7 Light Cyan Discproducer Ink PP-100 (C13S020689)
Epson PJIC7 Light Cyan (C13S020689) оптимизирован для нанесения изображений на CD, DVD и Blu-ray диски со специальным покрытием для струйной печати (Inkjet Printable). Светло-голубые чернила позволяют сгладить зернистость на плавных градиентах, обеспечивая безупречное отображение неба, водной глади и пастельных фонов. Встроенный электронный чип строго контролирует остаток красителя, предотвращая порчу заготовок и остановку оборудования во время тиражирования.
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Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартный
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
голубой
Страна производитель
Япония
Epson PJIC7 Light Cyan (C13S020689) оптимизирован для нанесения изображений на CD, DVD и Blu-ray диски со специальным покрытием для струйной печати (Inkjet Printable). Светло-голубые чернила позволяют сгладить зернистость на плавных градиентах, обеспечивая безупречное отображение неба, водной глади и пастельных фонов. Встроенный электронный чип строго контролирует остаток красителя, предотвращая порчу заготовок и остановку оборудования во время тиражирования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж EPSON C13S020689 PJIC7 Light Cyan Discproducer Ink PP-100 (C13S020689) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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