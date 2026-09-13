Картридж HP 738 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge (676M8A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
11500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724650
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
11500
Цвет
желтый
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
510
Описание товара Картридж HP 738 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge (676M8A)
HP 738 Yellow (676M8A) ориентирован на использование в проектных организациях, архитектурных бюро и копировальных центрах с высокой интенсивностью печати. Использование чернил Flex Tech обеспечивает превосходную четкость тонких линий, отсутствие растекания на стыках контрастных цветов и экологичность (состав сертифицирован по стандарту UL ECOLOGO). Объем 300 мл позволяет реже производить обслуживание плоттера и снижает себестоимость одного отпечатка.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
11500
Цвет
желтый
Страна производитель
Малайзия
HP 738 Yellow (676M8A) ориентирован на использование в проектных организациях, архитектурных бюро и копировальных центрах с высокой интенсивностью печати. Использование чернил Flex Tech обеспечивает превосходную четкость тонких линий, отсутствие растекания на стыках контрастных цветов и экологичность (состав сертифицирован по стандарту UL ECOLOGO). Объем 300 мл позволяет реже производить обслуживание плоттера и снижает себестоимость одного отпечатка.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж HP 738 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge (676M8A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж HP 738 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge (676M8A)