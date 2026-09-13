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Картридж HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (676M6A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (676M6A)

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Картридж HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (676M6A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724648
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
28х12х4
Вес, г.
510

Описание товара Картридж HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (676M6A)

HP 738 Cyan (676M6A) ориентирован на бесперебойную работу в проектных институтах, строительных компаниях и копи-центрах со средними и большими объемами печати. Чернила серии Flex Tech гарантируют профессиональную контрастность, отсутствие растекания на границах разных цветов и соответствие строгим экологическим стандартам (сертификация UL ECOLOGO). Объем 300 мл существенно снижает себестоимость одного отпечатка и минимизирует частоту замены расходных материалов.

Отзывы о товаре Картридж HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (676M6A)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой
Страна производитель
Малайзия
Описание
HP 738 Cyan (676M6A) ориентирован на бесперебойную работу в проектных институтах, строительных компаниях и копи-центрах со средними и большими объемами печати. Чернила серии Flex Tech гарантируют профессиональную контрастность, отсутствие растекания на границах разных цветов и соответствие строгим экологическим стандартам (сертификация UL ECOLOGO). Объем 300 мл существенно снижает себестоимость одного отпечатка и минимизирует частоту замены расходных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (676M6A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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