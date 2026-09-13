Top.Mail.Ru
Картридж Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink (C13T02S100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink (C13T02S100)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink (C13T02S100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724639
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х11х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Картридж Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink (C13T02S100)

Epson C13T02S100 — это оригинальный ??-модуль (чернильный контейнер), ориентированный на бесперебойную и экономичную печать крупных тиражей в крупных офисах, корпорациях и коммерческих отделах. Благодаря колоссальному запасу черного пигмента (почти 900 мл), устройство минимизирует частоту вмешательства пользователя для обслуживания принтера. Формула оригинального пигмента оптимизирована для сохранения идеальной четкости документов и текстовых файлов даже на максимальной скорости печати МФУ (до 75 страниц в минуту).

Отзывы о товаре Картридж Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink (C13T02S100)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
50000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Epson C13T02S100 — это оригинальный ??-модуль (чернильный контейнер), ориентированный на бесперебойную и экономичную печать крупных тиражей в крупных офисах, корпорациях и коммерческих отделах. Благодаря колоссальному запасу черного пигмента (почти 900 мл), устройство минимизирует частоту вмешательства пользователя для обслуживания принтера. Формула оригинального пигмента оптимизирована для сохранения идеальной четкости документов и текстовых файлов даже на максимальной скорости печати МФУ (до 75 страниц в минуту).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson WorkForce Enterprise WF-C20750 Black Ink (C13T02S100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...