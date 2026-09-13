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Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400

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Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото 1
Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото 2
Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Canon
  • Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724590
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
600

Описание товара Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400

Комплект совместимых чернил Cactus CS-GI490BK/M/C/Y (GI-490) (4 флакона по 100 мл) разработан для заправки встроенных заводских систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) в принтерах и МФУ серии Canon PIXMA G. Этот набор предлагает увеличенный объем флаконов (100 мл вместо стандартных 70–135 мл) и является выгодной альтернативой покупке раздельных оригинальных расходных материалов.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект совместимых чернил Cactus CS-GI490BK/M/C/Y (GI-490) (4 флакона по 100 мл) разработан для заправки встроенных заводских систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ) в принтерах и МФУ серии Canon PIXMA G. Этот набор предлагает увеличенный объем флаконов (100 мл вместо стандартных 70–135 мл) и является выгодной альтернативой покупке раздельных оригинальных расходных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI490BK/M/C/Y GI-490 многоцветный набор 4x100мл для Canon Pixma G1400/G2400/G3400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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