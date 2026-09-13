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Чернила Cactus CS-GI46C голубой135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI46C голубой135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040

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Чернила Cactus CS-GI46C голубой135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724586
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х5
Вес, г.
210

Описание товара Чернила Cactus CS-GI46C голубой135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040

Совместимые пигментные чернила Cactus CS-GI46C (GI-46) во флаконе увеличенного объема 135 мл предназначены для заправки встроенных СНПЧ в высокопроизводительных бизнес-принтерах и МФУ серии Canon MAXIFY GX. Данный флакон служит прямой и экономичной заменой оригинального контейнера Canon GI-46C.

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-GI46C (GI-46) во флаконе увеличенного объема 135 мл предназначены для заправки встроенных СНПЧ в высокопроизводительных бизнес-принтерах и МФУ серии Canon MAXIFY GX. Данный флакон служит прямой и экономичной заменой оригинального контейнера Canon GI-46C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI46C голубой135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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