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Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040

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Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 - фото 1
Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
  • Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724585
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х5
Вес, г.
210

Описание товара Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040

Чернила пигментные Cactus CS-GI46BK черного цвета используются в качестве расходного материала для печати на струйных принтерах. Это взвесь нерастворимых частиц в жидкости. Краска позволяет получать отпечатки, которые не размываются при попадании воды и устойчивы к выцветанию. Материал совместим с печатающими устройствами Canon MAXIFY GX5040, Canon MAXIFY GX6040, Canon MAXIFY GX7040. Чернила пигментные Cactus CS-GI46BK находятся в пластиковой бутылке объемом 135 мл. Емкость надежно закрывается крышкой. Она предотвращает проливание материала при хранении и переноске.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила пигментные Cactus CS-GI46BK черного цвета используются в качестве расходного материала для печати на струйных принтерах. Это взвесь нерастворимых частиц в жидкости. Краска позволяет получать отпечатки, которые не размываются при попадании воды и устойчивы к выцветанию. Материал совместим с печатающими устройствами Canon MAXIFY GX5040, Canon MAXIFY GX6040, Canon MAXIFY GX7040. Чернила пигментные Cactus CS-GI46BK находятся в пластиковой бутылке объемом 135 мл. Емкость надежно закрывается крышкой. Она предотвращает проливание материала при хранении и переноске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI46BK черный135мл для Canon MAXIFY GX6040/GX7040 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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