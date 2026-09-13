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Чернила Cactus CS-GI43R красный60мл для Canon Pixma G640/540 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI43R красный60мл для Canon Pixma G640/540

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Чернила Cactus CS-GI43R красный60мл для Canon Pixma G640/540
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724583
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-GI43R красный60мл для Canon Pixma G640/540

Совместимые водорастворимые чернила Cactus CS-GI43R (GI-43) во флаконе объемом 60 мл разработаны для заправки специального красного канала встроенных СНПЧ в 6-цветных фотопринтерах и МФУ серии Canon PIXMA G. Они служат качественной и экономичной заменой оригинального контейнера Canon GI-43R.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI43R красный60мл для Canon Pixma G640/540




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые водорастворимые чернила Cactus CS-GI43R (GI-43) во флаконе объемом 60 мл разработаны для заправки специального красного канала встроенных СНПЧ в 6-цветных фотопринтерах и МФУ серии Canon PIXMA G. Они служат качественной и экономичной заменой оригинального контейнера Canon GI-43R.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI43R красный60мл для Canon Pixma G640/540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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