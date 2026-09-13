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Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460

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Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото 1
Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото 2
Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
6000
  • Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724575
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460

Совместимые чернила Cactus CS-GI41PGBK являются выгодной альтернативой оригинальному флакону Canon GI-41 PGBK для повседневной офисной и домашней печати документов. Специальная форма заправочного носика бутылки разработана под клапан черного резервуара СНПЧ Canon, что делает процесс заправки чистым и исключает проливание жидкости. Формула чернил бережно относится к термоструйной печатающей головке, предотвращая забивание дюз и гарантируя стабильную печать даже при высоких объемах работы.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые чернила Cactus CS-GI41PGBK являются выгодной альтернативой оригинальному флакону Canon GI-41 PGBK для повседневной офисной и домашней печати документов. Специальная форма заправочного носика бутылки разработана под клапан черного резервуара СНПЧ Canon, что делает процесс заправки чистым и исключает проливание жидкости. Формула чернил бережно относится к термоструйной печатающей головке, предотвращая забивание дюз и гарантируя стабильную печать даже при высоких объемах работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI41PGBK GI-41 PGBK черный 140мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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