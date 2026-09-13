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Чернила Cactus CS-GI41M GI-41 M пурпурный 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI41M GI-41 M пурпурный 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460

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Чернила Cactus CS-GI41M GI-41 M пурпурный 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724574
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7700
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
110

Описание товара Чернила Cactus CS-GI41M GI-41 M пурпурный 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460

Совместимые чернила Cactus CS-GI41M предлагают отличный баланс между ценой и качеством, выступая надежной альтернативой оригинальному флакону Canon. Форма заправочного носика бутылки разработана под геометрию клапана СНПЧ Canon, что гарантирует заправку без брызг и проливания. Продукт безопасен для термоструйной печатающей головки, не забивает дюзы при регулярном использовании принтера и обеспечивает высокую сочность красных, розовых и фиолетовых оттенков на графике и фотографиях.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI41M GI-41 M пурпурный 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
7700
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые чернила Cactus CS-GI41M предлагают отличный баланс между ценой и качеством, выступая надежной альтернативой оригинальному флакону Canon. Форма заправочного носика бутылки разработана под геометрию клапана СНПЧ Canon, что гарантирует заправку без брызг и проливания. Продукт безопасен для термоструйной печатающей головки, не забивает дюзы при регулярном использовании принтера и обеспечивает высокую сочность красных, розовых и фиолетовых оттенков на графике и фотографиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI41M GI-41 M пурпурный 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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