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Чернила Cactus CS-GI41C GI-41 C голубой 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-GI41C GI-41 C голубой 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460

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Чернила Cactus CS-GI41C GI-41 C голубой 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724573
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
110

Описание товара Чернила Cactus CS-GI41C GI-41 C голубой 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460

Голубые чернила CACTUS CS-GI41C объемом 70 мл созданы для заправки принтеров Canon PIXMA с системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Они полностью заменяют оригинальный расходник GI-41C и подходят для моделей G1420, G2420, G2460, G3420 и G3460.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI41C GI-41 C голубой 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Голубые чернила CACTUS CS-GI41C объемом 70 мл созданы для заправки принтеров Canon PIXMA с системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Они полностью заменяют оригинальный расходник GI-41C и подходят для моделей G1420, G2420, G2460, G3420 и G3460.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI41C GI-41 C голубой 70мл для Canon PIXMA G1420/G2420/G2460/G3420/G3460 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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