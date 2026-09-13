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Чернила Cactus CS-EPT7741 T7741 черный140мл для Epson M100/101/105/200/201 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT7741 T7741 черный140мл для Epson M100/101/105/200/201

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Чернила Cactus CS-EPT7741 T7741 черный140мл для Epson M100/101/105/200/201
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724572
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
190

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT7741 T7741 черный140мл для Epson M100/101/105/200/201

Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT7741 выступают надежной и выгодной альтернативой оригинальным расходным материалам Epson 774. Флакон снабжен удобным узким заправочным носиком, который позволяет аккуратно перелить чернила в резервуар встроенной СНПЧ без использования шприцев и риска испачкать руки. Уникальная химическая формула красителя бережно относится к пьезоэлектрической печатающей головке Epson, гарантируя стабильную потоковую печать документов и длительный срок службы офисной техники.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT7741 T7741 черный140мл для Epson M100/101/105/200/201




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые пигментные чернила Cactus CS-EPT7741 выступают надежной и выгодной альтернативой оригинальным расходным материалам Epson 774. Флакон снабжен удобным узким заправочным носиком, который позволяет аккуратно перелить чернила в резервуар встроенной СНПЧ без использования шприцев и риска испачкать руки. Уникальная химическая формула красителя бережно относится к пьезоэлектрической печатающей головке Epson, гарантируя стабильную потоковую печать документов и длительный срок службы офисной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT7741 T7741 черный140мл для Epson M100/101/105/200/201 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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