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Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800

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Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 1
Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 2
Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
  • Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 1
  • Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 2
  • Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724571
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
890

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800

Набор чернил Cactus CS-EPT6731-6 является популярной альтернативой оригинальной серии Epson T673, предлагая существенно больший объем (100 мл вместо 70 мл) за меньшую стоимость. Использование дополнительных светлых оттенков (Light Cyan и Light Magenta) гарантирует максимальную детализацию, отсутствие зернистости на лицах и плавные градиенты на снимках. Флаконы оснащены узкими носиками, позволяющими легко заправить емкости СНПЧ. Формула чернил адаптирована под пьезоэлектрическую технологию печати Epson, что защищает дюзы головки от засыхания и гарантирует сочные цвета.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
10000
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Набор чернил Cactus CS-EPT6731-6 является популярной альтернативой оригинальной серии Epson T673, предлагая существенно больший объем (100 мл вместо 70 мл) за меньшую стоимость. Использование дополнительных светлых оттенков (Light Cyan и Light Magenta) гарантирует максимальную детализацию, отсутствие зернистости на лицах и плавные градиенты на снимках. Флаконы оснащены узкими носиками, позволяющими легко заправить емкости СНПЧ. Формула чернил адаптирована под пьезоэлектрическую технологию печати Epson, что защищает дюзы головки от засыхания и гарантирует сочные цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT6731-6 T673 многоцветный набор 6x100мл для Epson L800/L810/L850/L1800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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