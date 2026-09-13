Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 724570
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
600
Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/
Набор чернил Cactus CS-EPT6641-4 является одной из самых популярных и экономичных альтернатив оригинальной серии Epson T664, предлагая увеличенный объем (100 мл вместо 70 мл) для еще более дешевой домашней и офисной печати. Флаконы оснащены удобными узкими носиками, которые позволяют аккуратно заправлять доноры СНПЧ без использования шприцев. Фирменная формула чернил адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки Epson, предотвращает засорение дюз при регулярном использовании устройства и гарантирует высокую стойкость отпечатков к выцветанию.
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Бренд
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
4500
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Набор чернил Cactus CS-EPT6641-4 является одной из самых популярных и экономичных альтернатив оригинальной серии Epson T664, предлагая увеличенный объем (100 мл вместо 70 мл) для еще более дешевой домашней и офисной печати. Флаконы оснащены удобными узкими носиками, которые позволяют аккуратно заправлять доноры СНПЧ без использования шприцев. Фирменная формула чернил адаптирована под пьезоэлектрические печатающие головки Epson, предотвращает засорение дюз при регулярном использовании устройства и гарантирует высокую стойкость отпечатков к выцветанию.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Чернила Cactus CS-EPT6641-4 T664 многоцветный набор 4x100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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