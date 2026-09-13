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Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500

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Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724569
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500

Совместимые сублимационные чернила Cactus CS-EPT49N300 служат надежной и бюджетной альтернативой оригинальным контейнерам Epson T49N. Специальный химический состав пигмента гарантирует сочную и глубокую передачу оттенков мадженты после процесса термопереноса, а готовые принты на вещах устойчивы к многократным стиркам, истиранию и ультрафиолету. Продуманный заправочный носик на флаконе имеет форму, подходящую под клапан принтера, что позволяет аккуратно и быстро обновить уровень красителя без риска испачкать рабочее место.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
сублимационный
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимые сублимационные чернила Cactus CS-EPT49N300 служат надежной и бюджетной альтернативой оригинальным контейнерам Epson T49N. Специальный химический состав пигмента гарантирует сочную и глубокую передачу оттенков мадженты после процесса термопереноса, а готовые принты на вещах устойчивы к многократным стиркам, истиранию и ультрафиолету. Продуманный заправочный носик на флаконе имеет форму, подходящую под клапан принтера, что позволяет аккуратно и быстро обновить уровень красителя без риска испачкать рабочее место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT49N300 T49N3 пурпурный 140мл для Epson SureColor SC-F100/F500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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