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Чернила Cactus CS-EPT07D44 115Y желтый70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT07D44 115Y желтый70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

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Чернила Cactus CS-EPT07D44 115Y желтый70мл для Epson ECOTANK L8160/8180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724566
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6200
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT07D44 115Y желтый70мл для Epson ECOTANK L8160/8180

Чернила Cactus 115y желтый 70мл для epson ecotank l8160/8180 CS-EPT07D44 представляют собой расходный материал для использования дома и в офисе. Сфера использования - струйные принтеры. Чернила имеют хорошую яркость, заметны на белой и серой бумаге. Емкость надежно завернута - не протекают. Заклеенная горловина повышает безопасность использования.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT07D44 115Y желтый70мл для Epson ECOTANK L8160/8180




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
6200
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила Cactus 115y желтый 70мл для epson ecotank l8160/8180 CS-EPT07D44 представляют собой расходный материал для использования дома и в офисе. Сфера использования - струйные принтеры. Чернила имеют хорошую яркость, заметны на белой и серой бумаге. Емкость надежно завернута - не протекают. Заклеенная горловина повышает безопасность использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT07D44 115Y желтый70мл для Epson ECOTANK L8160/8180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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